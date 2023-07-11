Karasinek kabusuna son! İşte evdeki sineklerden kurtulmanın doğal yolu… Sıcak havaların gelmesiyle evlere doluşan karasinekler can sıkıcı olabiliyor. Rahatsız olan birçok kişi karasineklerden kurtulmanın yollarını arıyor. Bu 3 yöntem ile karasinekler evinizin yanından bile geçmeyecek!

Yaz aylarının gelmesiyle hemen hemen her evde karasinekler çoğalmaya başladı. Evlerin içerisinde dolanan karasinekler rahatsızlığa sebep oluyor.

Sıcak havaları görünce hemen hemen her açık pencereden içeri giren sinekler vızıltılarıyla rahatsızlık yaratıyor.

Özellikle yemek yerken ya da yemek yaparken etrafımızda dolaşan sineklerden kurtulmanın yolları en çok merak edilen konular arasında.

Bu karasineklerden kurtulmanın bazı püf noktaları var. Biz de sizler için bu birkaç püf noktayı derledik. İşte karasineklerden kurtulmanın yolları…

Lavanta yağı

Bir beze ya da süngere lavanta yağı sürün. Ardından bezi bir kutunun içerisine koyun. Üzerini kapatıp 24 saat boyunca karasineklerin olduğu alanda bekletin. 24 saat sonunda kapağı açın ve evin her tarafına yerleştirin. Bu şekilde sineklerden kurtulabilirsiniz.

Karanfil ve limon

Limonu ortadan ikiye ayırın. İçine karanfilleri eşit olacak şekilde yerleştirin. Karanfil batırılmış limonları evin farklı noktalarına koyun. Karasineklerden eser kalmayacak.

Fesleğen

Boş sprey şişelerin içerisine fesleğen yaprakları koyun. Ardından gelen karasineklere sıkarak uzaklaşmasını sağlayın.