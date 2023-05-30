Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekimi yapıldı mı? KGM kura sonuçları.. Karayolları Genel Müdürlüğü'nde bünyesine alınacak 3 bin kişinin belirlenmesi için yapılacak olan kura çekilişi için geri sayım başladı.

Geçtiğimiz haftalarda Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde 3 bin sürekli işçi alımı yapılacağı açıklandı.

Başvuruların alındığı personel alımı için noter huzurunda yapılacak olan kura çekimi için geri sayım başladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı için kura çekimi 30-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi il il yapılacak.

Başvuru yapan adaylar kura çekimi hakkında aramalarına hız kazandırdı. Kura çekiminin sonuçlarının ilk olarak hangi illerde yapılacağı ve nasıl öğrenileceği araştırılıyor.

İşte kura çekiminin yapılacağı iller listesi..

30 Mayıs günü kura çekilişi yapılacak iller

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

31 Mayıs günü kura çekilişi yapılacak iller

Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kastamonu ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

Kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı için yapılacak olan kura çekiminin sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

Karayolları Genel Müdürlüğü Kura Çekimi Sonuçları