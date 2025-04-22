Kardinal nedir, görevleri nelerdir? Nasıl kardinal olunur?

Yağmur Uçar

Kardinal dediğimiz kişi, Katolik Kilisesi’nde Papa’dan sonra gelen en yetkili ruhani görevlidir.

Hani filmlerde kırmızı cüppeli, ciddi bakışlı din adamları olur ya… işte onlar genelde kardinaldir.

Kardinaller, hem Vatikan'ın üst düzey yöneticisi gibiler, hem de dini liderlik taşıyorlar.

En bilinen görevleri "papa seçmek"tir. Papa vefat ettiğinde ya da istifa ederse, yeni Papa’yı seçecek olanlar sadece kardinallerdir. Bu seçim, “konklav” denilen gizli bir oturumla yapılır.

Şapeli’ndeki oylamalarda beyaz duman çıkarsa: Yeni Papa seçildi!

Peki; kardinal nasıl olunur? İşte kardinaller hakkında merak edilenler...

KARDİNALLERİN GÖREVLERİ

Papa, tek başına her kararı vermez. Kardinaller, önemli dini, siyasi ve idari konularda ona fikir verir.

Papa CEO ise, kardinaller de yönetim kurulu gibi düşünebiliriz.

Bazı kardinaller, Vatikan’daki dairelerin (bakanlık gibi düşünebilirsin) başındadır. Örneğin inanç işleri, dış ilişkiler veya yardım işleri.

Ayrıca bazıları dünya genelinde önemli şehirlerin başpiskoposu olarak görev yapar.

NASIL KARDİNAL OLUNUR

Kardinal olmak kolay değil. Önce rahip olmak gerekiyor.

Sonra bir piskopos, hatta genellikle başpiskopos olunuyor.

Papa, bazı seçkin piskoposları kardinalliğe terfi ettiriyor. Yani bir kardinal "seçilmiyor", Papa tarafından atanıyor.

TÜRKİYE'DEN ÇIKAN KARDİNAL

Katolik nüfus Türkiye’de çok az olduğu için, buradan çıkan kardinal sayısı oldukça sınırlı.

En bilinen örneklerden biri ise "Ignatius Gabriel I. Tappouni"dir.

Aslen Suriye kökenliydi ama uzun yıllar İstanbul'da görev yaptı. 1935 yılında Papa XI. Pius tarafından kardinal olarak atandı.

Osmanlı döneminde ve erken Cumhuriyet yıllarında İstanbul’da yaşayan Süryani Katolik toplumunun ruhani lideriydi.

EN ÇOK TANINAN KARDİNALLER

1. Kardinal Luis Antonio Tagle – Filipinler

Vatikan’da görev yapıyor, genç ve halkla iç içe bir tarzı var.

Asya’dan gelecek bir Papa fikrinin sembolü gibi.

2. Kardinal Pietro Parolin – İtalya

Vatikan’ın "dışişleri bakanı" gibi çalışan üst düzey diplomat.

Diplomatik deneyimi çok güçlü.

3. Kardinal Matteo Zuppi – İtalya

Barışçıl ve sosyal konularda aktif biri.

LGBT ve göçmen haklarında nispeten açık fikirli bir isim.

4. Kardinal Peter Turkson – Gana

Uzun süredir çevre ve adalet konularında aktif.

Afrika kökenli olması onu evrensel temsil açısından öne çıkarıyor.