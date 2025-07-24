Kartal göz testi: Yanlış logoyu 7 saniyede bulun

Zeka bulmacaları dikkatinizi ve problem çözme becerilerinizi test eder.

Okuyucular, düzenli zeka oyunları uygulamasıyla gelişmiş zihinsel çeviklik ve gelişmiş bilişsel yetenekler yaşayabilirler.

Kartal vizyonunuz var mı? En dikkatli gözlere sahip olanların yalnızca %1'i resimdeki yanlış logoyu 7 saniye içinde fark edebilir. Şimdi bu zorlu zeka oyunu ile beyninizi test edin!

Kaynak: Pinterest

Bu zeka oyunu testi ile görsel becerilerinizi ve zekanızı hızlı bir şekilde test etmeye hazır olun.

Bu görsel, okuyuculara çeşitli sosyal medya logoları sunar. Logolardan biri yanlış.

Yalnızca kartal görüşüne sahip en dikkatli gözler yanlış logoyu 7 saniye içinde bulabilir.

Zamanınız şimdi başlıyor!

Ayrıntılara mükemmel bir şekilde dikkat eden biri, zaman sınırı içinde yanlış rakamı tespit edebilir.

Yapabilirseniz, en dikkatli gözlere sahip okuyucuların %1'inden biri olacaksınız.

Normalden farklı bir şey bulmak için görüntüye çok dikkat edin.

Uzmanlar, zeka oyunlarını çözebilen kişilerin genellikle yüksek IQ'ya, keskin akıl yürütmeye ve mükemmel problem çözme becerilerine sahip olduğunu öne sürüyor.

Yanlış logoyu mu buldunuz?

Ve...

Zaman doldu.

Bulmacayı çözen yüksek IQ'lu kartal gözlü okuyucuları tebrik ederiz.

Yarışmayı tamamlayamayanlar aşağıdaki cevaba göz atabilir.