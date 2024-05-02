Kartlar gerçekleşiyor! Tarot filmi Türkçe altyazılı fragman: Falından kaçabilir misin... Sony Pictures, 3 Mayıs'ta vizyona girecek olan yeni korku filmi "Tarot"un ilk fragmanını yayınladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Korku filmi sevenlere müjde!

Sony Pictures imzalı Tarot filmi seyirciyle buluşuyor...

Bir grup arkadaşın, Tarot falı okumalarının kutsal kuralı olan başkasının desteğini asla kullanma kuralını çiğnemeleriyle gelişen olayları konu alan Tarot filminden fragman yayınlandı.

Filmde, Harriet Slater, Adain Bradley, Avantika ve Jacob Batalon gibi genç oyuncular yer alıyor.

Bilmeyerek lanetli kartlarda hapsolmuş tarif edilemez bir kötülüğü serbest bırakan arkadaşlar, birer birer kendi kaderleriyle yüzleşirler ve fal okumalarında önceden belirlenen gelecekten kaçmak için ölüme karşı bir yarışa giriyor.

İşte Tarot filmi Türkçe altyazılı fragmanı...