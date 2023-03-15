KASKİ SU KESİNTİSİ I Kahramanmaraş su kesintisi olan bölgeler! Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi, bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını sitesinden duyuruyor. Mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise arama motorlarında “Kahramanmaraş'ta su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? Kahramanmaraş'ta sular ne zaman gelecek?” sorularına yanıt arıyor. İşte 14 Mart KASKİ su kesintisi ve arıza sorgulam

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(KASKİ), bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşların mağdur olmaması için gerekli tedbirleri alması için uyarıda bulundu. Vatandaşlar ise KASKİ'nin resmi sitesinden hangi bölgede kesinti olacağını ve arızaların ne zaman giderileceğini öğrenebiliyor. Bu kapsamda da, "Kahramanmaraş su kesintisi olan bölgeler! Sular ne zaman gelecek?" sorusu gündeme getirildi. Peki, Kahramanmaraş su kesintisi olan bölgeler! Sular ne zaman gelecek? İşte yanıtı... Kahramanmaraş su kesintisi Kahramanmaraş'ta su kesintisi yaşanacak olan bölgelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. KASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI