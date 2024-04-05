Kavanoza 1 tane ekleyin, turşularınız aylarca taze kalacak Kendi turşusunu kendisi yapanlar buraya! Evde turşu kurarken bu yöntemi deneyin, turşularınız asla bozulmayacak. İçine 1 adet eklemeniz yeterli.

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Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan turşu, sofralarımızı süsleyen en özel atıştırmalıklardan biri.

Kış olsun yaz olsun, turşu her mevsimde sevilerek tüketilen bir besin.

Ancak, ne yazık ki ev yapımı turşuların bozulma riski her zaman göz ardı edilmez.

İşte tam da bu noktada, turşu yapımında kullanılan pratik bir yöntemle tanışın.

Kavanozun içine 1 tane koymanız yeterli…

Turşunuz asla bozulmayacak

Birçok kişi farklı yöntemler denese de, turşuların bozulmasını engellemek genellikle zor olmuştur.

Ancak bozulan turşuların içine bir adet elma koymanın, turşuların bozulmasını önlediği keşfedildi. Elmanın doğal asit içeriği, turşunun bozulmasını engellerken, antioksidan özellikleri de turşuların daha uzun süre taze kalmasını sağlar.