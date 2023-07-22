KAVRULMAYA DEVAM! Sıcaklıklar ne zaman düşecek? Hava ne zaman serinleyecek? Hiç ümitlenmeyin... Kavurucu sıcaklar yaşayan Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar, serin havayı dört gözle bekliyor. Peki, havalar ne zaman soğuyacak? Sıcaklıklar ne zaman düşecek? İşte meteorolojiden son bilgiler...

"El Nino" sıcak hava dalgası nedeniyle Türkiye bunaltıcı sıcaklarla boğuşurken, vatandaşlar serinlemek için her yolu deniyor.

Özellikle Marmara Bölgesi'nde her gün öncesinden sıcak oluyor. Barajlardaki su seviyeleri dahi hızla düşüyor.

İstanbullular, havaların serinleyeceği tarihleri bekliyor. Bu kapsamda sıcaklıklar ne zaman düşecek, hava ne zaman soğuyacak merak ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) hava sıcaklıklarının daha da yükseleceğine dair yeni bir uyarı geldi.

Ağustos'a kadar devam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporunda, "Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, "Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." uyarısında bulunuldu.

Uzmanlar, sıcaklıkların hafifleyeceği tarih için Ağustos ortalarına işaret etti.