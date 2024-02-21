Kavrulmuş sarımsak yiyin, 24 saatte ömrünüzü değiştirin... Aroması ile lezzet besin değerleri ile sağlık sağlayan sarımsak, kavrularak tüketildiğinde bakın neler oluyor! Etkisi 1 günde hissediliyor...

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Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak, birçok farklı yöntemle tüketilebilir.

Yemek ve salatalara lezzet katan sarımsak, çiğ olarak aromasını hissettirebilir.

Vücuttaki iltihabı kurutan ve bitiren etkiye sahip sarımsak, bir de kavrulduğunda daha muhteşem hale geliyor.

Günde 1-2 diş kavrulmuş sarımsak yemek, 24 saatte sağlığı değiştiriyor.

İşte kavrulmuş sarımsağın faydaları...

Sarımsağı ister fırında ister tavada kavurun ve düzenli olarak tüketin.

Mideniz sindirimi tamamladıktan sonra hücreleriniz onarılmaya başlayacak.

2 ila 4 saat içinde sarımsaktaki antioksidanlar serbest radikallerle savaşmaya başlayacak.

6 saati bulduğunda tansiyon ve şekeriniz dengeyi sağlayacak.

10. saatlerde vücudunuzdaki iltihap oranı düşmeye başlayacak ve antibakteriyel özelliği etki gösterecek.

10 ila 24 saat arası ise kolesterolün dengelenmesinden tutun da kemiklerin güçlenmesine kadar birçok büyük gelişme meydana gelecek.