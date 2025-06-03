Kaya koruğu nedir? Kaya koruğu faydaları nelerdir?

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Doğanın bize sunduğu şifalı bitkiler arasında yer alan kaya koruğu, hem besin değeri hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla son yıllarda yeniden popülerlik kazandı.

Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişen bu bitki, halk arasında “kayakoruğu”, “semizotu otu” veya “taş koruğu” olarak da bilinir.

Kaya koruğu, genellikle deniz kenarındaki kayalık alanlarda yetişen, etli yapraklara sahip otsu bir bitkidir. Kaya koruğu, C vitamini açısından oldukça zengindir.

Salatalarda, turşularda ve bazı yöresel yemeklerde sıklıkla kullanılır. Doğal yapısı sayesinde hem lezzetli hem de şifalı bir bitki olarak öne çıkar.

Peki kaya koruğu faydaları nelerdir? İşte detaylar…

Kaya Koruğu Faydaları Nelerdir?

Kaya koruğu, hem bağışıklık sistemi hem de sindirim sistemi üzerinde birçok olumlu etki sağlar. İşte bilinen başlıca faydaları:

Bağışıklığı güçlendirir: Yüksek C vitamini içeriği sayesinde vücut direncini artırır.

Sindirim sistemini destekler: Hazımsızlık, şişkinlik ve mide sorunlarına iyi gelir.

İdrar söktürücü özelliğe sahiptir: Böbreklerin düzenli çalışmasına katkı sağlar.

Antioksidan kaynağıdır: Serbest radikallerle savaşarak hücre yenilenmesini destekler.

Cilt sağlığına katkı sunar: Cilt iltihapları, sivilceler ve yaraların iyileşmesine yardımcı olabilir.

Kolesterolü dengeleyebilir: Düzenli tüketimi, kötü kolesterolü düşürmede etkili olabilir.

Zayıflamaya destek olur: Tok tutucu özelliğiyle diyetlerde tercih edilen bir besindir.