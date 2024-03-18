Kaynayan suyun içine 2 şişe ekleyin, aspiratördeki yağ lekelerinden kurtulun… Mutfakta yemek pişirme sırasında sıkça kullanılan aspiratörler yağ lekelerinin adeta meskeni gibidir. İşte, aspiratöre yerleşen inatçı yağ lekelerinden kurtulmanızı sağlayacak bu yöntem ile yağ lekesi nedir bilmeyeceksiniz…

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Enfes yemeklerin çıkış noktası olan mutfaklar temizlikte de en zorlayıcı nokta haline gelebiliyor. Ocakların üzerinde kokuların ve buharın giderilmesi amacıyla aspiratör bulunur.

Ocağın hemen üstünde yer alan aspiratör yağlanma sorunu ile en çok karşı karşıya kalan bölgedir. Bu yağlara maruz kalan aspiratörlerde zamanla lekeler oluşmaya başlar.

Mutfaktaki kullanım amacı nedeniyle her mutfağın neredeyse baş tacı olan bu aletlerde yaşanan yağ lekelerinden kurtulmak için çeşitli kimyasal içerikli temizleyiciler ya da evde bulunan malzemeler ile oluşturulan doğal yöntemler kullanılır.

Kaynayan suya 2 şişe katın…

Aspiratörünüze yerleşen inatçı yağ lekelerinden kurtulmak için yapmanız gereken yöntem oldukça basit. Hemen her evde bulunan o içecek yardımıyla yağ lekelerinden kurtulacak tertemiz aspiratöre sahip olacaksınız.

Aspiratör temizliğinde kullanmak için bir tencere su koyup kaynatın daha sonra kaynayan bu suyun içerisine yavaşça 2 şişe maden suyu ekleyin ve aspiratörünüzün yağlı filtrelerini bu suyun içine koyun.

Filtreleri koyduktan sonra 10 dakika süre ile kaynatma işlemine devam edin ve bu sürenin sonunda filtreleri maden sulu kaynar sudan çıkartarak bir fırça yardımıyla temizleyin. Ardından soğuk sudan geçirerek filtrenizi üzerindeki yağlardan ve kirden komple arındırın.