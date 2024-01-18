Kayseri'de deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Son depremler listesi..

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Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemizde meydana gelen depremler hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.
Yaşanan depremlerin detaylarını öğrenmek isteyenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi sitesini ziyaret ediyor.
Vatandaşlar arama motorlarında "En son deprem nerede oldu" ve "Deprem mi oldu" şeklindeki sorularına sıklıkla yanıt arıyor.
Kayseri'de deprem meydana geldi
Kayseri'de Türkiye saati ile 09:05:36'da bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.