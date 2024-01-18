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Kayseri'de deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Son depremler listesi..

Kayseri'de deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Son depremler listesi.. Kayseri ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Yahyalı (Kayseri) olarak açıklandı.