Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hüseyin Topuz

Kayserispor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Kayserispor, Fenerbahçe ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçından sadece 1 puan çıkarabildi.

Öte yandan Süper Lig'de çıktığı son 25 deplasman maçını kaybetmeyen Fenerbahçe, kulüp tarihinin en uzun serisini sürdürmek istiyor.

Futbolseverler Kayserispor - Fenerbahçe maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

İşte, Kayserispor - Fenerbahçe maçının detayları...

Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı 23 Kasım Cumartesi (bugün) günü saat 16:00'da oynanacak.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Hüseyin Topuz
Seo Editor