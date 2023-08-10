Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 1. Hafta! Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'a konuk oluyor. Taraftarların heyecanla beklediği maç için araştırmalar hız kazandı. Peki Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

2023-2024 sezonu Trendyol Süper Lig heyecanı başlıyor... Süper Lig'in ilk haftasında, geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Kayserispor, sarı-kırmızılı ekip karşısında son derece iddialı. İlk haftada hanesine 3 puan yazdırmak için mücadele edecek. Galatasaray ise yeni transferleriyle taraftarları coşturacak. Zorlu karşılaşma için araştırmalar hız kazandı. Taraftarlar arama motorlarında, "Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler... Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman? RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak olan Kayserispor – Galatasaray maçı 12 Ağustos 2023 Cumartesi günü saat 21:45’te başlayacak. Maç, beIN Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.