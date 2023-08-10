Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 1. Hafta!

2023-2024 sezonu Trendyol Süper Lig heyecanı başlıyor...
Süper Lig'in ilk haftasında, geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, Kayserispor ile kozlarını paylaşacak.
Kayserispor, sarı-kırmızılı ekip karşısında son derece iddialı. İlk haftada hanesine 3 puan yazdırmak için mücadele edecek.
Galatasaray ise yeni transferleriyle taraftarları coşturacak. Zorlu karşılaşma için araştırmalar hız kazandı.
Taraftarlar arama motorlarında, "Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...
Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman?
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak olan Kayserispor – Galatasaray maçı 12 Ağustos 2023 Cumartesi günü saat 21:45’te başlayacak. Maç, beIN Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.