Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 1. Hafta!

2023-2024 sezonu Trendyol heyecanı başlıyor...

Süper Lig'in ilk haftasında, geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, ile kozlarını paylaşacak.

Kayserispor, sarı-kırmızılı ekip karşısında son derece iddialı. İlk haftada hanesine 3 puan yazdırmak için mücadele edecek.

ise yeni transferleriyle taraftarları coşturacak. Zorlu karşılaşma için araştırmalar hız kazandı.

Taraftarlar arama motorlarında, "Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman?

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak olan Kayserispor – Galatasaray maçı 12 Ağustos 2023 Cumartesi günü saat 21:45’te başlayacak. Maç, beIN Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.