Kedilerin ömrü ne kadar? En uzun yaşayan kedi kaç yıl yaşar?

Hüseyin Topuz

Kediler, evcil hayvanlar arasında uzun ömürleriyle bilinen hayvanlardandır.

Ancak, kedilerin yaşam süresi birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Bu faktörler arasında genetik özellikler, beslenme düzeni, sağlık bakımı, çevresel etmenler ve yaşam tarzı yer alır.

Özellikle sağlıklı koşullar altında ve uygun bakım ile bazı kediler, beklenenden çok daha uzun yıllar yaşayabilirler.

Peki, bir kedinin yaşam süresi ne kadar olabilir? Dünyanın en uzun yaşayan kedisi hangi yaşa ulaşmıştır?

Dünyanın en uzun yaşayan kedisi Creme Puff isimli bir kedidir. Creme Puff, 1967 yılında doğmuş ve 2005 yılında 38 yaşında ölmüştür. Bu, bir kedinin bilinen en uzun yaşam süresidir ve Guinness Rekorlar Kitabı'na kaydedilmiştir.

Kedilerin ortalama ömrü genellikle 15 yıl civarında olsa da, iyi bakım ve sağlık koşulları altında bazı kediler çok daha uzun süre yaşayabilirler.