Kendini kıymalı zanneden börek! Hem ekonomik, hem pratik...

Yağmur Uçar

Kıymalı börek sevenler, maliyeti nedeniyle evde yapmaya çekiniyor.

Alternatif lezzetlere yönelenler ise bu bakliyat ile tam da aynı kıvamı yakalıyor.

Börek içleri arasında pek bilinmeyen ancak tadıyla damakları çatlatan mercimekli börek hem ekonomik, hem pratik.

İşte tarifi...

MALZEMELER

1 su bardağı yeşil mercimek

1 adet kuru soğan

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber

(İsteğe göre 1 tatlı kaşığı domates salçası)

3 adet yufka

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı su (veya süt)

TARİFİ

Mercimeği yıkayıp haşlayın. Soğanı küçük küçük doğrayın, sıvı yağda pembeleşene kadar kavurun. Haşlanmış mercimeği ekleyin.

Tuz, karabiber, pul biber ile tatlandırın. Karıştırıp soğumaya bırakın.

Sıvı yağ ve suyu (veya sütü) karıştırın.

Yufkayı tezgaha serin, sos karışımından fırçayla her yerine sürün.

Yufkayı 4 veya 6 üçgen parçaya bölün (sigara böreği gibi). Geniş tarafına iç harçtan koyup rulo şeklinde sarın.

Börekleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarısı sürün, susam/çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kızarana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin.