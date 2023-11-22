Keşide etmek ne demek? Keşideci kime denir? Merak edilen kelimeler arasında yer alan "keşide", sözlüklerde araştırılıyor. Peki, keşide etmek ne demek? Keşideci nedir, kime denir? Çek keşide etmek ne anlama gelir? İşte TDK keşide kelimesinin anlamı...

ensonhaber.com

Bilinmeyen kelimeler, vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor.

Sıkça sorgulanan sözcükler arasında "keşide etmek" yer aldı.

Keşide etmek eyleminin anlamı merak konusu olurken, "çek keşidesi", "keşideci" gibi kelimeler de TDK'ya yöneltiliyor.

Finans terimleri arasında yer alan keşide kelimesini sizler için araştırdık.

İşte anlamı...

Keşide etmek ne demek?

"Keşide etmek" terimi, genellikle finansal ve muhasebe bağlamında kullanılan bir ifadedir.

Türkçe'de "keşide etmek," genellikle bir belge veya ödeme emri düzenlemek anlamına gelir. Bu terim, özellikle çek, senet veya benzeri finansal araçlar için kullanılır.

Örneğin, bir kişi veya kuruluş, bir ödeme taahhüdünü içeren bir çek düzenlediğinde, bu çek "keşide edilmiş" olur.

Keşideci kimdir

Keşideci, bir ödeme taahhüdü içeren belgeyi (örneğin, çek veya senet gibi) düzenleyen kişiyi veya kuruluşu ifade eder.

Örneğin, bir çek düzenlendiğinde, çeki düzenleyen kişi veya kuruluş çekin "keşidecisidir."