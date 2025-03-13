‘Kesinlikle kullanmayın' uyarısı geldi! Tüm şehir susuz kaldı

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Karaman’da İl Sağlık Müdürlüğü yapılan şikayetler üzerine kentteki şebeke suyundan numune alarak inceleme başlattı.

Alınan numunenin laboratuvarda analiz edilmesinin ardından suda ‘petrol hidrokarbonları'na rastlanıldı.

Müdürlükten tarafından şehir sakinlerine yapılan açıklamada, analiz sonuçları normale dönünceye kadar şebeke suyunun içme suyu, gıda veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması konusunda uyarılar yapıldı.

HER GÜN ÖRNEK ALINACAK

Şebeke suyunda tespit edilen ‘petrol hidrokarbonları'nın sudan tamamen arınmadan su kullanımında dikkatli olunması gerektiği önemle vurgulanırken analizlerin her gün yapılacağı da belirtildi.

Konuya dair İl Sağlık Müdürlüğü’nden resmi internet sitesinden yapılan duyuruda ise, ''İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerince, içme-kullanma sularının sağlığa uygun ve temiz olma durumları Karaman Valiliği İl Sağlık Müdürlüğümüzce takip edilmektedir. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetlere istinaden Karaman Merkez İlçe şehir merkezine su sağlayan ana şebekeye bağlı depodan alınan ve Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’nda değerlendirilen numunenin, analiz sonuçlarında “petrol hidrokarbonları” olarak bilinen bileşiklere rastlanılarak yönetmelikte belirtilen şartlara göre uygunsuz olduğu tespit edilmiştir.

Vaziyet gerekli tedbirlerin derhal alınması için Karaman Belediyesine resmi yazı ile bildirilmiştir. Analiz sonuçları normale dönünceye kadar Karaman İli Merkez İlçe şebeke suyu sadece genel temizlik ve hijyen amacıyla kullanılabilecektir. Ancak, içme suyu, gıda hazırlığı (yemek, çay vb.) veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir. Her gün alınacak tekrar numuneleri, Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’na gönderilecek; kapsamlı analiz süreçleri yakından takip edilecektir. Uygun sonuçlar elde edilinceye kadar su analiz çalışmalarına devam edilecek, kamuoyu analiz süreçleri ile ilgili bilgilendirilecektir” ifadeleri kullanıldı.