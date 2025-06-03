Keskin illüzyon: Görseldeki kelebek çok iyi saklanıyor, IQ'su 140 olanlar buluyor...

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Bugünün zorlu bulmacası, akıllıca tasarlanmış bir optik illüzyon görüntüsü olan bir bitkinin resmini gösteriyor.

İlk bakışta, bu bitkinin resmi normal bir görüntü gibi görünüyor.

Yine de, bu optik illüzyonda, çiçek bitkilerinin arasında gizlenmiş bir kelebeğin olduğu farklı bir algı var.

Evet, ve çiçek bitkilerinin arasında gizlenmiş kelebeği bulmanız gerekiyor.

Yani, keskin bir IQ'ya sahip bir dahi olduğunuzu düşünüyorsanız, o zaman sadece 9 saniyede gizli kelebeği bulun.

Tasarım, stilize edilmiş kırmızı çiçekler, beyaz çiçekler, yeşil yapraklar ve dağınık küçük turuncu kalp benzeri şekillerden oluşuyor.

Ancak tüm bu çiçeklerin arasında, gizli bir kelebek de var. Bu optik illüzyon, algı ve şekil-zemin tersine dönmesiyle oynuyor.

Yani, kartal görüşünüz olduğunu ve IQ'nuzun insanların %99'undan yüksek olduğunu düşünüyorsanız, keskin IQ'nuzu ve gözlem becerilerinizi kullanarak, çiçek bahçesindeki gizli kelebeği 9 saniyede tespit edin.

Evet, resme dikkatlice bakın.

Kartal gözünüzü ve keskin IQ yeteneklerinizi kullanın.

Acele edin! Zaman tükeniyor…

3…2…1… Zaman Doldu!

Daha yakından incelediğinizde, bazı çiçeklerin ve tomurcukların böceklere, özellikle uğur böceklerine veya arılara benzediğini fark edebilirsiniz.

Bunun nedeni, kırmızı renklendirme, simetrik taç yaprağı yerleşimi ve baş veya iğnelere benzeyen siyah uçlu uçların birleşimidir.

Çiçeğe benzeyen bir kelebek var, ancak o bir kelebek; çiçeklerin arasında ustaca saklanıyor.