Kesme tahtalarındaki bıçak izlerini o yemişle ovalayın, izler nasıl tarih oluyor izleyin… Mutfakta en çok kullanılan araç gereçler arasında kesme tahtaları ilk sırada yer alır. Kesme tahtalarının kullanım sıklığından kaynaklı üzerleri hep bıçak izleriyle doludur. İşte, kesme tahtanızı bıçak izlerinden kurtaracağınız yemişli yöntem…

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Kesme tahtaları, mutfakta sıkça kullanılan ve her kullanımın ardından bıçak izleri oluşumuyla karşı karşıya kalınan gereçlerdendir.

Neredeyse en çok kullandığımız bu mutfak ürünü, en fazla ihtiyaç duyulan eşyalardan biri olmasına rağmen ona diğer eşyalara gösterilen özeni göstermiyor, çoğu zamanda biraz hor kullanıyoruz.

Özellikle de ahşap kesme tahtası kullananlar için tahta üzerinde oluşan bıçak izlerini bir çırpıda silip atacak yöntemler bulunuyor. Uygulaması da oldukça basit olan bu yöntem sayesinde kesme tahtanız adeta ilk aldığınız günkü gibi olacak.

O yemişi sürün izleri silip atın…

Farklı çeşitleri olan kesme tahtları üzerindeki bıçak izleri çoğu kişinin kurtulmak istediği sorunlar arasında yer alıyor. Eğer mutfağınızda ahşap kesme tahtası kullanıyor ve bıçak izlerinden kurtulmak istiyorsanız bu yöntem tam size göre.

Ahşap kesme tahtanızda oluşan bıçak izlerini ceviz yardımıyla yok edebilir ve ilk günkü gibi kullanmaya devam edebilirsiniz.

Bunun için tek yapmanız gereken 1 adet ceviz içini alarak kesme tahtanızdaki bıçak izlerini ceviz ile ovalamak. Bıçak izlerinin olduğu her noktayı ceviz yardımıyla ovaladıktan sonra bir tek izin kalmadığını göreceksiniz.