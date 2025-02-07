KFC şubeleri kapandı mı, neden kapalı? KFC Türkiye açılacak mı?

Yağmur Uçar

ABD’li fast-food zinciri Yum! Brands, KFC ile Pizza Hut’ın Türkiye’de franchise işletmeciliğini yapan İş Holding iştiraki İş Gıda’nın franchise anlaşmasını firmanın standartları karşılayamaması gerekçesiyle 8 Ocak’ta tek taraflı olarak feshetmişti.

Bu nedenle İş Gıda tarafından işletilmekte olan 283 KFC şubesi ile 254 Pizza Hut şubesi kademeli olarak kapandı.

İş Gıda, 7,7 milyar TL’lik borç gerekçesiyle geçen hafta konkordato ilan etti.

KFC'ye gitmek isteyen veya sipariş verecek olan müşteriler, restoranların kapalı olduğunu gördü. Bu kapsamda, "KFC kapandı mı", "KFC'ler neden kapalı", "KFC açılacak mı" gibi sorular akıllarda yer aldı.

İşte Türkiye'de KFC'nin son durumu...

KFC TÜRKİYE ŞUBELERİ KAPANDI MI

Türkiye'deki yüzlerce KFC, kepenk indirmeye başladı.

Caddelerin üzerinde bulunan restoranların büyük bölümü kapatılırken AVM'lerde yer alan işletmeler ise hizmet vermeye devam ediyor. Ancak bir haftadır online hizmet vermiyorlar.

Kısa süre içerisinde Türkiye'deki şubelerinin tamamını kapatması bekleniyor.

NEDEN KAPALI

KFC restoranlarının kapanmasının ana nedeni Yum! Brands'in Türkiye'deki franchise sahibi İş Gıda ile olan anlaşmayı iptal etmesi oldu.

Restoranların akıbeti ise bilinmiyor...