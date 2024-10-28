Kılıç çiçeği büyümeyen bunu yapsın! Hem uzuyor, hem çoğalıyor...

Yağmur Dinç

Kılıç çiçeği, bakımı kolay ve birçok evi süsleyen bir bitkidir.

1 metreye ulaşınca ev sahibi olunacağına inanılan Paşa Kılıcı, yeşil uzun dallara sahiptir.

Peygamber Kılıcı olarak da bilinen bu bitki, Nasa'nın en iyi 10 hava temizleyen bitki listesinin içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca gece saatlerinde karbondioksiti oksijene çeviren birkaç bitkiden biridir.

Kılıç çiçeğinin bakımında püf noktalarını bilenler hem büyütüyor, hem de çoğaltıyor.

Yaprakları yeşil olsun ve cılız kalmasın isteyenler için etkili yöntemleri araştırdık.

İşte Paşa Kılıcı bakımında dikkat edilmesi gerekenler...

KILIÇ BAKIMI

Kılıç çiçeği bakımı için ideal olan mekan, ışık alabilen ancak direkt güneş ışığına maruz kalmayan bir yerdir. Evinizde doğal ışık yeterli değilse yapay ışık kaynakları da kullanılabilir.

Oda sıcaklığının çok sıcak ya da soğuk olmaması gerekir.

Kılıç çiçeğinin sulanması sırasında dikkatli olmak ve toprağın tamamen kurumasını beklemek önemlidir.

ÇOĞALTMAK İÇİN:

Kılıç çiçeğini çoğaltmak için yaygın yöntemlerden biri, bitkinin sağlıklı köklerinden ayırarak yeni saksılara dikmektir.

Ayrıca, yaprak kesimleri ile de başarılı bir şekilde çoğaltma yapılabilir.

Yapraklar, birkaç santimetre uzunluğunda kesildikten sonra, uçları su veya toprak içerisinde köklendirilebilir.