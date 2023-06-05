Kimler kurban kesebilir? Kurban kesmen kimlere farzdır? Diyanet açıkladı… Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala vatandaşlar, kurban kesmek ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Kurban kesmenin yükümleri de merak edilen konular arasında. Peki kimler kurban kesebilir? Kurban kesmek kimlere farzdır? İşte Diyanet'in açıklaması...

Haziran ayına girilmesiyle birlikte vatandaşların gündeminde Kurban Bayramı yer alıyor. Bu yıl Kurban Bayramı 28 Haziran’da idrak edilecek.

Kurban Bayramı’nda Allah’a şükretmek ve varlığına inanışı göstermek için kurban kesilir. İhtiyaç sahiplerine bağışlanır.

Kurban, genelde bayramın ilk günü kesilir. Kurban eti üç parçaya bölünür; bir parçası, akrabalara, bir parçası ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bir parçası da ailesine kalır.

Kurban Bayramı’nın gelmesine kısa bir zaman kala, kurban kesmenin yükümleri de Müslümanlar tarafından araştırılıyor.

Peki kimler kurban kesebilir? Kurban kesmen kimlere farzdır? İşte Diyanet'in açıklaması…

Kimler kurban kesebilir?

Diyanete göre; kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği mali bir ibadettir.

Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekmektedir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.