Kimler seferi sayılır? Kaç gün ve km seferi olur? Seferi sayılma şartları 2024 Ramazan’da oruçluyken yolculuğa çıkan kimse, oruca niyet etmeyebilir. Peki, kimler seferi sayılır? Şehir içi yolculuk seferi olur mu? Kaç kilometre yol seferi sayılır? İşte seferi olma şartları ve süresi...

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Ramazan ayında oruç tutmakla yükümlü olan kişiler arasında seferi olanlar için bazı kolaylıklar sağlanmıştır.

Seferi olanlar, yolculukları sırasında oruçlarını tutmakta zorluk çekerlerse, oruçlarını tutmayabilirler ve tuttukları takdirde kefaret ödemeleri gerekir.

İslam dininde hangi durumlarda Müminlerin seferi sayılacağı belirlenmiştir.

Ramazan ayında yolculuğa çıkacak olan Müslümanlar seferi sayılıp sayılmadıklarını netleştirmek için "Kimler seferi sayılır", "Seferi olma şartları nelerdir", "Kaç km yol seferi olur" gibi başlıklara yanıt aramaktadır.

İşte Diyanet'in konuya ilişkin yanıtı...

Kimler seferi sayılır?

Ramazan’da sefer mesafesi (en az doksan km) kadar bir yere gitmek için yola çıkacak olan kimse, geceden oruca niyet etmeyebilir. Fakat niyet ettikten sonra gündüz yolculuğa çıksa bu yolculuk esnasında meşru başka bir mazereti bulunmazsa orucunu bozmamalıdır.

Başlanan bir ibadetin mazeret yoksa tamamlanması gerekir. Buna rağmen sefer bir mazeret olduğu için kişi orucunu seferîliği başladıktan sonra bozarsa kendisine keffâret gerekmeyip sadece kaza gerekir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/421-424).

Seferi sayılmanın şartları

Sürekli gidip geldiği iş yeri en az 90 km uzakta olan ve iş yerinin bulunduğu yerde her defasında Hanefîler'e göre 15, Şâfiîlere göre 4 günden az kalan kişinin, iş yerinin bulunduğu şehirde otel, misafirhane vb. bir yerde kalıyorsa orada seferî sayılır.

Kuran’ı Kerim’de seferi oruçla ilgili şöyle ayetler yer almaktadır:

“(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. …” (Bakara Suresi, 185)