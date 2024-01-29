Kimlik hırsızlarının yeni tuzağı: Sosyal medyada ‘Profilime neden bakıyorsun’ trendi! Sakın bu tuzağa düşmeyin Sosyal medyada ’Profilime neden bakıyorsun’ başlığı trend topik oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı uyardı, bu tuzağa düşmeyin…

ensonhaber.com

Sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılıklar her geçen gün farklı şekiller alıyor. Bu sefer kimlik hırsızlarının tuzağı deşifre oldu.

Sosyal medyada ‘Profilime neden bakıyorsun’ başlığı kısa sürede trend oldu. Söz konusu başlığın trend olmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından konuya dair uyarılar geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, ‘Profilime neden bakıyorsun’ başlığı hakkında kimlik hırsızlarının tuzağı olduğunu ifade ederek vatandaşları uyardı. Değirmenci, bu tuzak ile birlikte kullanıcıların bilmeden bilgilerini üçüncü kişiler ile paylaştığını belirtti.

İncelemeler başlatıldı…

Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Değirmenci açıklamasında, "Şuan listede olan 'Profillime Neden Bakıyorsun' şeklindeki hashtag kimlik hırsızlarının tuzağıdır ve haklarında inceleme başlatılmıştır.

Sosyal medya hesaplarında bazı uygulamalara izin veren kullanıcılar farkında olmadan özel bilgilerini ve şifrelerini üçüncü kişilerle paylaşarak, veri güvenliğini riske ediyor.

Uygulamalara onay vererek, yabancıların sosyal medyadaki arkadaş listene ulaşmasına, açık profil bilgilerine erişmesine, kullanıcı adına paylaşım veya beğenide bulunmasına ve şifre bilgilerini değiştirmesine "bilmeden" izin veriyorsunuz." ifadelerini kullanarak sosyal medya kullanan vatandaşları uyardı.