Kimse bilmiyordu! A101, ŞOK ve BİM’in açılımı bakın ne anlama geliyormuş BİM, ŞOK ve A101'in isimlerinin arkasında ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte o market isimlerinin anlamları…

Haber Merkezi

Kimse farkında değildi! A101, ŞOK ve BİM’in isimlerinin ne anlama geldiğini öğrenince çok şaşıracaksınız.

Fiyatların artmasıyla birlikte zincir marketlere olan ilgi de arttı. Ucuz alışverişin adresi olan ve halk arasında “3 harfliler” olarak anılan ŞOK, A101 ve BİM’in isimleri aslında ne anlama geliyor?

Uzun süre gündemde olan bu marketlerin bilerek 3 harfli isimler seçtiği iddiaları herkesi meraklandırmıştı. Şimdi ise bu marketlerin isimlerinin sırrı gün yüzüne çıktı.

İşte çok merak edilen o isimlerin anlamları...

BİM’İN AÇILIMI

BİM, Türkiye'nin perakende dünyasında önemli bir yere sahip. Aslında "BİM" ismi, "BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi"nin kısaltması. Şirketin arkasında ise oldukça dikkat çeken isimler var. Azizler Holding A.Ş., M.K.S. Marmara Entegre Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., ve Caravan Dış Ticaret ve İhracat Ltd.Şti. gibi büyük firmalar, BİM'in sahipleri arasında yer alıyor. Ayrıca, iş dünyasında tanınan isimlerden Hepsen Mehmet Cansun, İbrahim Halil Çizmeci, Abdülaziz Ceylan Zapsu ve Hasan Cüneyd Zapsu da hissedarlar arasında.

A101'İN AÇILIMI

A101, perakende sektöründe dikkat çeken bir isim ve "Yeni Mağazacılık A.Ş."nin kısaltması. Şirketin büyük bir kısmı, yani yüzde 79,21’i, Turgut Aydın Holding’e ait. Şu anda A101’in başında Cem Maltaş var ve kendisi 1 Ocak 2021’den beri şirketin yönetiminde. A101, geniş mağaza ağı ve müşteri odaklı yaklaşımıyla Türkiye’de önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Uygun fiyatlı ürünleri ve çeşitli seçenekleriyle pazarda güçlü bir konumda ve müşteri memnuniyetine dayalı stratejisiyle liderliğe oynuyor.

ŞOK'UN AÇILIMI

ŞOK, ismiyle dikkat çeken bir market zinciri ve adının "şok" etkisinden esinlendiği biliniyor. Özellikle düşük fiyatlı ürünleriyle tanınan ŞOK’un ismi, büyük indirimler ve ucuz fiyatlar yüzünden müşterilerde yaratılan "şok" etkisine atıfta bulunuyor. Aslında özel bir kısaltması ya da açılımı yok, bu yüzden halk arasında "üç harfli marketler" olarak biliniyor. ŞOK, geniş ürün yelpazesi ve cazip kampanyalarıyla, alışveriş yapan birçok kişinin günlük tercihlerinden biri olmaya devam ediyor. Türkiye’deki bu popüler zincir market, farklı stratejileriyle milyonlarca müşteriye hizmet veriyor.