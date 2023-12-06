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KİRA GİBİ KREDİ! İlk Evim kredisi (1.20 faiz) hesaplandı: İşte aylık taksit ve toplam ödeme

KİRA GİBİ KREDİ! İlk Evim kredisi (1.20 faiz) hesaplandı: İşte aylık taksit ve toplam ödeme İlk kez ev alacak vatandaşlar için uygulanması beklenen 1.20 faiz ve 180 ay vadeli konut kredisi için hesaplamalar başladı. Hesap kitap yapanlar, aylık taksitleri ve geri ödeme tutarını sorguluyor. İşte 1,2,3 milyon kredi hesabı...