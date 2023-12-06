KİRA GİBİ KREDİ! İlk Evim kredisi (1.20 faiz) hesaplandı: İşte aylık taksit ve toplam ödeme

Konuta erişim kolaylaştırılıyor...
BDDK, ikinci ve üçüncü konutunu alacaklar için kredilere sınırlama getirirken Orta Vadeli Program kapsamında ise ilk evini alacaklara ise kolaylık sağlanacağı açıklanmıştı.
İhtiyacı olanların konuta ulaşmasını hedefleyen 1.20 düşük faizli İlk Evim konut kredisi başvuru şartları ve tarihleri araştırılmaya başlandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik, onu bu şekilde yapmış olduk." açıklamasında bulundu.
1.20 faiz ve 180 ay vade ile konut kredisinde ödeme detayları gündemde.
İşte 1,2,3 milyonluk ilk evim konut kredisi hesaplaması...
Düşük faizli konut kredisi hesaplama 2023
Kredi: Tutarı ₺1.000.000,00
Vade: 180 Ay
Faiz: %1.20
Aylık Taksit: ₺13.587,23
Toplam: Ödeme ₺2.445.701,40
Kredi Tutarı: ₺1.500.000,00
Aylık Taksit: ₺20.380,84
Toplam Ödeme: ₺3.668.551,20
Kredi Tutarı: ₺2.000.000,00
Aylık Taksit: ₺27.174,45
Toplam Ödeme: ₺4.891.401,00
Kredi Tutarı: ₺3.000.000,00
Aylık Taksit: ₺40.761,68
Toplam Ödeme: ₺7.337.102,40