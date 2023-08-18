Kırtasiye yardımı başvurusu 2023: Öğrenciye 1300 lira nakit! Başvuru ekranı ve şartları... Okul ihtiyaçlarını karşılamak için maddi desteğe ihtiyaç duyan aileler, kırtasiye yardımı başvurusunda bulunuyor. Bin 300 lira olarak ödenen kırtasiye yardımı kapsamında gerekli belgeler duyuruldu. İşte başvuru adımları ve yapmanız gerekenler...

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Okulların açılmasına kısa bir süre kala, alışveriş telaşı da başladı.

Hangi sınıf olursa olsun, okul malzemeleri ihtiyacı bitmiyor.

Kırtasiye alışverişine bütçe ayıramayan dar gelirli aileler için ise Devlet yardım eli uzatıyor.

Kırtasiye yardımları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eğitime destek amacıyla, ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere yapılıyor.

Yardımı almak isteyenler ise "Kırtasiye yardım başvurusu nasıl yapılır?" merak ediyor.

Peki kırtasiye yardımı nedir, ne kadar, kimlere verilir? Kırtasiye yardımı başvuru şartları nedir? İşte kırtasiye yardımı detayları...

Kırtasiye yardımı ne kadar 2023?

Çocuğu okula giden ailelere, yılda bir kez geri ödemesiz olarak yapılan kırtasiye yardımının tutarı bin 300 lira olarak belirlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler olan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımları çatısı altında yapılacak.

Kırtasiye yardımı başvurusu 2023:

Kırtasiye yardımı başvuruları, e-devlet üzerinden yapılıyor. Başvurmak isteyenler, T.C. kimlik numaraları ile e-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir.

Başvuru şartlarını yerine getirilmesi durumunda ödeme PTT veya başvuru sırasında verilen banka hesap numaraları üzerinden hesaba yatırılacak.

Kırtasiye yardımı başvuru şartları nelerdir?

Çocuğa ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı

Öğrenci velisine ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı

Çocuğun halen daha öğrenci olduğunu gösteren okuldan alınacak öğrenci belgesi

Veli için gelir belgesi ya da işsiz olduğuna dair SGK'dan alınan belge

Ailenin ikametgah adresi ve aile bireylerine ait nüfus kayıt örneği

Aile eğer kirada ise kira sözleşmesi

Evin mülkiyeti aileden birininse tapu fotokopisi

Öğrenci velisi için İŞKUR kayıt belgesi

Muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi

BAŞVURU EKRANI