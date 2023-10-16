Kış aylarında gripten korunmanın doğal yöntemleri! Bunları yapan gribe kafa tutuyor.. Havaların soğumasıyla artış gösteren gribin tedavileri hakkında aramalar hız kazandı. Peki grip nasıl tedavi edilir? İşte gribe karşı koyan doğal yöntemler..

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Grip yüksek ateş, öksürük, titreme, kas ağrıları ve burun akıntısı gibi belirtilerle ortaya çıkan bir hastalıktır.

Özellikle kış aylarında büyük bir artış gösteren grip vakaları vatandaşların korkulu rüyası haline geliyor.

Grip olan vatandaşlar internette "Grip nasıl geçer?", "Gribe ne iyi gelir?" ve "Gribin tedavisi nasıl yapılır?" şeklindeki sorulara yanıt arıyorlar.

Havaların soğumasıyla birlikte artış gösteren grip hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

İşte gribe yakalandığınızda evde uygulayacağınız doğal yöntemler..

Bol sıvı tüketin

Gripten dolayı vücut susuz kalır. Bu susuzluğun önüne geçmek için bol sıvı tüketimi gribe karşı uygulanması gereken yöntemler arasındadır.

Bitki çayları tüketin

Grip virüsünü ve ortaya çıkardığı semptomları azaltmak için nane-limon, ekinezya, ıhlamur gibi bitki çayları tüketebilirsiniz.

Bol C vitamini alın

Grip bağışıklık sistemini zayıflayacağı için bağışıklığınızı güçlendirmeye yardımcı olacak doğal C vitamini içeren gıdalar tüketin. C vitamini ihtiyacını karşılamak için portakal, limon, greyfurt, kivi, ıspanak ve kavun gibi besinler tercih edilebilir.

Duş alın

Terlemek gribin yarattığı ateşi düşürmeye yardımcı olur. Daha sonra alınacak ılık bir duş ise bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayarak gribin etkilerinin azaltabilirsiniz.

Bol bol dinlenin

Hastalığın yarattığı tahribata ve vücut yorgunluğuna bağlı olarak dinlenmek ve ter atmak gribi atlatmayı daha da kolaylaştıracaktır.

Ilık tuzlu su ile gargara yapın

Gribin boğazda oluşturduğu ağrı ve öksürüğü iyileştirmek için ılık tuzlu su ile gargara yapabilirsiniz.

Boğaz pastili kullanın

Boğaz pastilleri tükürük üretimini artıracağı için gribin boğazda oluşturduğu tahrişi azaltacaktır.

Zencefil çayı için

Bal ve limon ilave edeceğiniz zencefil çayı gribe karşı etkilidir. Zencefil çayı iltihaplanmayı azaltan bileşikleri ile mukusu parçalamaya da yardım eder.

Sarımsak tüketin

Antiviral özelliği bulunan sarımsağı yemeklere katarak yada çiğ bir şekilde tüketerek gribe karşı koyabilirsiniz.