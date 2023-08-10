Kışın löp löp yiyeceksiniz! Karpuz kabuklarından yapılıyor... Karpuz kabuklarını reçel haline getirerek tüm kış boyunca sofralarınızı lezzetlendirmek için detaylar haberimizde...

Yazın leziz meyvesi karpuz sofralarda yerini alırken, kabuklar çöpe gidiyor.

Kabukları ziyan etmek yerine damaklarınızı çatlatacak bir tarife ne dersiniz...

Karpuz kabuklarından reçel yaparak kış menülerinize ekleyebilirsiniz. Böylelikle hem değişik bir alternatif olacak, hem de değerlendirmiş olacaksınız.

Peki, karpuz kabuğundan nasıl reçel yapılır? İşte tarifi...

Karpuz kabuğu reçeli tarifi

Karpuz kabuklarının yeşil kısmını soyun ve kalanları istediğiniz büyüklükte doğrayın.

Devamında karpuzların üzerini geçecek kadar su ekleyip kabukları kaynatın.

15 dakika haşladıktan sonra yumuşayan kabukları süzün.

Tencereye 4 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, 1 adet limon kabuğu rendesi ekleyip kaynatmaya devam edin. Karanfil ve tarçın da ekleyebilirsiniz.

Kıvam alana kadar (15/20 dk) pişirin ve soğumaya bırakın.

Kavanozlara koyun ve kış boyunca afiyetle tüketin.