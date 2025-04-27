Kışlıkların arasına koyun, kötü kokudan kurtulun...

Yağmur Uçar

Havaların ısınmasıyla birlikte kalın montlar, kazaklar, atkılar ve botlar yavaş yavaş yerini yazlık kıyafetlere bırakıyor.

Ancak kışlıkları dolaba rastgele doldurmak, hem kıyafetlerin ömrünü kısaltabilir hem de bir sonraki kışta kötü kokularla karşılaşmana neden olabilir.

Kışlık kıyafetlerini özenle kaldırmak, hem kıyafetlerinin ömrünü uzatır hem de bir sonraki sezon için sana büyük kolaylık sağlar.

Gelecek kışa kadar katlı kalacağını düşünürsek de, kötü koku oluşmaması adına birkaç önlem almak gerekebilir.

İşte kışlık kaldırırken yapmanız gerekenler...

Lavanta, hoş bir koku bırakırken aynı zamanda doğal bir koku giderici ve güve kovucudur. Kıyafetlerinin arasına birkaç lavanta kesesi koyarak hem kokuların taze kalmasını sağlarsın, hem de zararlı böceklerden korunmuş olursun.

Sedir ağacı, kötü kokuları engellemenin yanı sıra güveleri de uzak tutar. Dolabının köşelerine veya kıyafetlerinin arasına küçük sedir odunu parçaları yerleştirebilirsin.

Karbonat, kötü kokuları emme konusunda oldukça etkilidir. Kıyafetlerinin içine küçük torbalara yerleştirilmiş karbonat koyabilirsin.

Kıyafetlerini sakladığın kutulara birkaç silika jel paketi koymak, nemin azalmasını ve kötü koku oluşumunun engellenmesini sağlar.

Doğal sabun kalıpları veya hoş kokulu bezler de dolabına yerleştirilebilecek başka bir alternatiftir.

Doğal meyve kabukları (özellikle portakal kabuğu) veya tarçın çubukları, doğal ve hoş bir koku verir.

Defne yaprağı, geleneksel olarak hem kokuları engellemek hem de güveye karşı önlem almak için kullanılır.