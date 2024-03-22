Haberler



Bilgi



Kıyafetlerin içindeki askılar bakın ne amaçla yapılmış

Kıyafetlerin içindeki askılar bakın ne amaçla yapılmış Özellikle tişörtlerin omuz kısımlarında yer alan ip veya şeffaf askıların ne işe yaradığı merak konusu oldu. Birçok kıyafette yer alan bu detayın amacı şaşırttı. İşte o askılar bakın ne işe yarıyor...