Kıyafetlerin içindeki askılar bakın ne amaçla yapılmış

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Tişört, hırka, elbise, gömlek gibi birçok kıyafet çeşidinde bulunan askılar giyerken dikkatinizi çekmiştir.
Genellikle omuz bölgesine yapılan şeffaf yada ip askıların amacını hiç merak ettiniz mi?
Giysilerimizin içindeki lastik askıların bir kullanım amacı bulunuyor. Bilenlerin hayatını kolaylaştıran bu detay için haberimizi okumaya devam edin.
İşte kullanım amacı...
Giysilerin omuz kısmındaki şeffaf, lastik veya kumaş askılar, kıyafetlerin askıda daha düzgün durmasını ve şeklini korumasını sağlar.
Özellikle kaygan kumaş ve geniş yaka kıyafetlerde işe yarar.
Askıya asılan giysinin ağırlığını daha dengeli bir şekilde dağıtırlar. Böylelikle kıyafetiniz kayma yapmaz.