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Kıyıda köşede 4.700 lirası olan yaşadı! O şehirde arsa veriliyor

Kıyıda köşede 4.700 lirası olan yaşadı! O şehirde arsa veriliyor Milli Emlak tarafından sunulan bu benzersiz fırsat kaçırılmayacak cinsten! Şehrin karmaşasından uzak, huzurlu bir yaşamın kapıları size aralanıyor. Hem de sadece 4.700 lira karşılığında!