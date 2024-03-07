Kıyıda köşede 4.700 lirası olan yaşadı! O şehirde arsa veriliyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak, arsa piyasasına heyecan verici bir yenilik getiriyor.
Bu kez satış değil, kiralama seçeneğiyle karşınızda. Detaylar ise oldukça dikkat çekici...
Yaklaşık iki hafta içerisinde başlayacak olan ihaleyle birlikte, Milli Emlak, 1.410 TL teminat karşılığında arsa kiralama fırsatını sunuyor.
Bu ilan, arsa kiralamayı düşünenler için oldukça cazip bir fırsat niteliğinde.
Duyan o şehre akın ediyor
Milli Emlak, Eskişehir'de bulunan 5.575,67 metrekarelik arsanın kiralanması için bir ihale düzenliyor.
Teminat bedeli sadece 1.410 TL olarak belirlendi. Tahmini toplam ihale bedeli ise 4.700 TL olarak açıklandı.
Bu muhteşem fırsattan yararlanmak isteyenler, belirlenen teminat bedelini yatırdıktan sonra 20 Mart tarihinde düzenlenecek olan ihaleye katılma şansını elde edecekler.
İhale, Eskişehir'e bağlı İnönü ilçesinde gerçekleşecek ve 20 Mart 2024 tarihinde saat 10:00'da başlayacak. İhaleye katılanlar arasından en yüksek teklifi sunan, 5.575,67 metrekarelik arsayı kiralamaya hak kazanacaklar.