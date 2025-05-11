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Çocukların favori oyuncaklarından biri olan My Little Pony Explore Equestria, sahte versiyonu nedeniyle tehlike saçıyor.

Özellikle küçük yaştaki kız çocuklarının severek oynadığı bu oyuncak, çok yüksek oranda plastikleştirici içerdiği gerekçesiyle mercek altına alındı.

Ürün, Ostoy Trading BV adına piyasaya sürülmüş sahte bir model olarak belirlendi ve yetkililerden açıkça "kullanmayın" uyarısı geldi.

Avrupa’daki tüketici güvenliği denetimleri kapsamında yapılan analizlerde, ürünün içerdiği yüksek düzeyde plastikleştiricinin çocuk sağlığı üzerinde ciddi riskler taşıdığı tespit edildi.

Yetkililer, bu sahte ürünün piyasadan toplatılması için harekete geçti.

ÜRÜN BİLGİLERİ:

Ürün: My Little Pony Equestria'yı Keşfedin

Barkod: 5010994932367

Eylem makalesi numarası: 3215230