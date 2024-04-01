Kızarmanın da ötesinde resmen morardı! Patlamaya hazır olun; İstanbul için geliyor… Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla ilgili yeni bir uyarı geldi. Bu daha iyi günleriniz. İstanbullular bugünden itibaren cayır cayır yanacak.

ensonhaber.com

Son günlerde Türkiye'de hava sıcaklıkları normallerin üzerinde seyrediyor.

Sıcak havalara aniden giriş yapan vatandaşlar, yeni bir hava olayı ile karşı karşıya olduklarını bilmeliler.

Bugünlerde güneşin kavurucu sıcaklarıyla başa çıkmak pek de kolay değil.

Termometreler adeta patlamak üzere! Sıcaklıklar beklenenden çok daha yüksek seyrediyor ve haritamız giderek kızarmaya başlıyor.

Patlama yaşanacak!

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sıcaklıkların daha da artacağını belirtti.

Paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin pazartesi haritasına bakın! Sıcaklık anomali haritamız kızardı, hatta birçok yerde kızarmanın da ötesine geçti. Birçok şehirde normallerin 10-13 derece üzerine çıkacağız..."