Kızıl Goncalar'ın yıldızı Özcan Deniz bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyan inanamıyor... FOX TV’nin yeni dizisi Kızıl Goncalar’da Levent karakterini canlandıran ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, bakın aslen nereli çıktı. Kimsenin aklına gelmezdi.

ensonhaber.com

FOX TV’nin yeni dizisi Kızıl Goncalar 2 haftalık yayın durdurma cezasının ardından bu akşam 3. bölümüyle ekranlara geliyor.

Özcan Deniz'in canlandırdığı Levent karakteri ile Özgü Namal'ın Meryem karakteri arasındaki çarpıcı ilişki, dizinin merakla beklenen bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

Başrollerdeki deneyimli isimlerin yanı sıra, yönetmenliğini Ömür Atay'ın ve senaristliğini Necati Şahin'in üstlendiği dizi, seyircileri ekran başına çekmeye hazırlanıyor.

Öte yandan dizinin Levent karakterine hayat veren Özcan Deniz, özel hayatıyla merak konusu oldu.

Bakın memleketi neresi çıktı

Ünlü oyuncunun memleketi duyanları şaşkına çevirdi. Kimse tahmin edemezdi...

Özcan Deniz bakın nereliymiş

19 Mayıs 1972 doğumlu olan Özcan Deniz, Ankara’da dünyaya gelmiş ve Ankara’da büyümüştür. Ancak ünlü oyuncu aslen Ağrılı ve Kürt kökenli.

Ünlü oyuncu şimdilerde kendisinden 24 yaş küçük olan eşi Samar Dadgar ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.