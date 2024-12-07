Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Kadrosunda Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi yıldız isimleri barındıran dizi, bu hafta da gündem yaratmayı başardı.

Dizinin son bölümünde Doğa, Görkem’in bebeğini kaybedeceğine şahit oldu. Bu gelişmenin ardından yeni bölüm merak konusu oldu.

Diziden yeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…

DOĞA'YA HAPİS ŞOKU

Dizinin yeni bölüm fragmanında Doğa'ya cezaevi yolu göründü. Görkem, Doğa'nın arabasının önüne atlar. Bebeğini kaybeden Görkem, suçu Doğa'nın üstüne atar.

Kendisinden şikayetçi olunca polisler Doğa'yı gözaltına alır. Peki, Doğa kurtulacak mı?

İşte Kızılcık Şerbeti 80. bölüm 1. fragman...