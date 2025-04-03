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Haber Merkezi

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Başrollerini Ceren Karakoç, Barış Kılıç ve Evrim Alasya'nın üstlendiği dizi, final sahnesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Diziden üçüncü fragman geldi. Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

Pembe gerçekleri öğrenecek mi? Kıvılcım ve Ömer’in bebeğine bir şey olacak mı? İşte merak edilen detaylar…

PEMBE İNTİKAMINI ALIYOR

Son bölümde Kıvılcım ve Ömer’in bebeğiyle ilgili gelişmeler merak konusuyken, korkulanın aksine bebek hiç bir tehlike yaşamıyor.

Diğer yandan, Pembe'nin Işıl ve Abdullah’tan intikam almak için planladığı sürpriz, izleyicileri şaşırtacak.

İşte Kızılcık Şerbeti 95. bölüm 3. fragman...