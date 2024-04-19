Kızılcık Şerbeti Pembe bakın nereli çıktı! İşte Sibel Taşçıoğlu'nun memleketi... Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakteriyle tüm gözleri üzerine çeken Sibel Taşçıoğlu, bakın nereli çıktı. Meğer memleketi...

ensonhaber.com

Show TV ekranlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda yer alacak.

Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri de Pembe.

Dizide Pembe karakterine usta oyuncu Sibel Taşçıoğlu hayat veriyor.

Son yayınlanan bölümde Pembe'nin gündeme oturması, özel hayatını da gündeme taşıdı.

Ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun memleketi merak ediliyor.

Bakın aslen nereliymiş

Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu, aslen Bursalı. 28 Temmuz 1976 yılında Bursa’da dünyaya geldi.

Usta oyuncu daha önce Kırık Ayna, Mühürlü Güller, Yadigar, Ekmek Teknesi, Gözyaşı Çetesi, Gönül Salıncağı, Serçe ve Pulsar gibi dizilerde de rol aldı.