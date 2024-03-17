Kızılcık Şerbeti’ne veda ettiler! Veda sonrası paylaşımları duygulandırdı… Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti’nde sürpriz ayrılıklar yaşandı. Diziye ansız vedaları ile seyirciyi şaşırtan Mihri ve Ertuğrul’un sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar görenleri duygulandırdı. İşte, o paylaşımlar…

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SHOW TV ekranlarının fenomen haline gelen reyting rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Settar Tanrıöğen’in ayrılışının ardından 2 sürpriz ayrılık daha yaşandı.

Başrollerinde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde yaşanan beklenmedik ayrılıklar seyirciyi şaşkına çevirdi.

Dizide Ertuğrul karakterine ve Mihri karakterine hayat veren başarılı oyuncular Kayra Şenocak’ın ve Gizem Yanık’ın vedası görenleri duygulandırdı.

İşte, oyuncuların veda paylaşımları

Geçtiğimiz bölümde diziye veda eden başarılı isimler sosyal medya hesaplarından veda paylaşımları gerçekleştirdi.

Kayra Şenocak resmi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "Bugün güzel ve keyifli bir yolculuğun sonuna geldik. Uzun yolculuklar sırasında her zaman bir şeyler öğreniriz, bu yolda da elbette öğrendiklerimiz oldu.

Yol arkadaşlarıma ve özellikle de beni evlerinde ağırlayan sevgili Şerboculara teşekkür ederim. Yakın zamanda farklı heyecanlarla yeniden buluşacağız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın Ertuğrul İslamoğlu" ifadelerini kullanarak takipçilerini duygulandırdı.

Diziye veda eden diğer bir isim olan Gizem Yanık ise resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda, "Bugün çok kıymetli ve sonsuz şey öğrendiğim bir yolculuğun sonu. Harika yol arkadaşları edindim hepsine sonsuz teşekkür ediyorum.

Çok öğretici, çok keyifli bir yolculuktu. Birlikte bir sürü hatalar yaptık, deneyimledik, büyüdük en güzeli de öğrendik. Hoşça kal Mihri" ifadeleri ile veda etti.