Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

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Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, izleyicilerini heyecanlandırmaya devam ediyor.

Diziye 84. bölümde katılacak olan Işıl Türkkan karakteri, hem Abdullah Ünal’ın (Ahmet Mümtaz Taylan) hayatında hem de hikayede yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

Işıl, Hollanda’dan gelen otel müdürü olarak izleyici karşısına çıkacak ancak dizinin ilerleyen bölümlerinde Kıvılcım (Evrim Alasya) ile olan sürpriz geçmiş bağlantısı, izleyicileri şoke edecek.

Bu gizemli karaktere, başarılı oyuncu Ece İrtem hayat verecek.

Hem hikayesiyle hem de enerjisiyle diziye damga vurması beklenen Ece İrtem, bugüne kadar oynadığı rollerde sergilediği performansla büyük beğeni topladı.

Peki, Ece İrtem kimdir ve hangi projelerde yer aldı?

ECE İRTEM KİMDİR?

5 Ocak 1991’de Sivas’ta dünyaya gelen İrtem, sanatla iç içe bir hayatı seçerek hem müzik hem de oyunculuk alanında kendini geliştirdi.

Ece İrtem’in sanat serüveni, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Opera Şan Ana Sanat Dalı’ndan mezun olmasıyla başladı.

Operanın inceliklerini öğrenirken oyunculuğa olan ilgisini de keşfeden İrtem, Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde aldığı oyunculuk eğitimiyle bu alanda ilk adımlarını attı.

Televizyon dünyasına 2014 yılında Kaçak Gelinler dizisiyle giriş yapan Ece İrtem, bu yapımdaki performansıyla izleyicinin dikkatini çekti.

O günden bu yana hem dönem dizilerinde hem de modern yapımlarda başarıyla yer alarak kariyerine ivme kazandırdı. İşte ünlü oyuncu Ece İrtem’in yer aldığı yapımlar:

Sandık Kokusu (2024)

Aile (2023)

Yasak Elma (2022)

Mahkum (2021-2022)

Bay Yanlış (2020)

Zengo (2020)

Yeni Gelin (2017-2018)

Payitaht Abdülhamid (2018)

Kertenkele Yeniden Doğuş (2016)

Paramparça (2015)

Şeref Meselesi (2014)

O Hayat Benim (2014)

Kaçak Gelinler (2014)