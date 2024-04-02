Klavyedeki 'F' ve 'J' tuşlarının üzerindeki bu çıkıntılar bakın ne işe yarıyormuş... Bilgisayarın olmazsa olmaz parçalarından olan klavyelerin belirli tuşlarının üzerinde çıkıntılar bulunur. “F”, “J” ve “5” tuşlarında bulunan çıkıntılar aslında bu tuşları özel kılar. Peki ya bu çıkıntıların amacı nedir? İşte, detaylar…

ensonhaber.com

Evde, işte, okulda kısaca her yerde hayatımızın tam göbeğinde olan bilgisayarların olmazsa olmaz parçalarından biri klavyedir.

Bilgisayarların bu önemli parçası bilgisayarınızın markası her ne olursa olsun belirli tuşlarında çıkıntılar bulunur.

Çoğu kişinin belki de şu zamana kadar dikkatini çekmeyen ve klavyenin “F”, “J” ve “5” tuşlarında aynı tampon tarzında olan bu çıkıntılar aslında önemli bir detay düşünülerek yapılmış.

İşte, o tuşlarda bulunan çıkıntıların amacı…

QWERTY klavyenin “F”, “J” ve “5” tuşları “Ev sırası” olarak bilinen orta satır tuşlarının bir parçasıdır.

Adeta bir çeşit işaret fişeği konumunda olan F ve J tuşlarındaki çıkıntıların amacı, parmaklarını klavyeye yerleştirirken ve klavyeye bakmadan, daktilo tipi 10 parmak yazı yazmayı kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır.

Kullanırken her ne kadar anlaşılmasa da bu çıkıntılar, bir çeşit kas hafızası yaratır. Üstelik görme engellilerde, bu ayrıntıyı kullanarak klavyelerini çok daha verimli kullanabilir.

Hızlı ve verimli yazım işlemleri için, F tuşuna sol işaret parmağını ve J tuşuna sağ işaret parmağımızı yerleştirmemiz gerekir. Böylece parmaklarımız, klavyeye bakmasak bile hangi tuşun hangi yerde olduğunu saptayabilmeniz kolaylaşır.