Köfte harcına yarım çay bardağı ekleyin, yumuşacık sulu köftelerin tadını çıkartın…

Pilavın, makarnanın, patatesin yanına tamamlayıcı olarak yapılan ve yediden yetmişe herkesin severek tükettiği yiyeceklerin başında köfte gelir.
Köfte lezzetiyle vazgeçilmez yiyecekler arasındaki yerini korurken hazırlamasında da çeşitli püf noktalar uygulanır.
Köfteler pişirme sırasında sertleşebilir ve kuru bir kıvamda kalabilir. İşte tam bu noktada uygulayacağınız bu püf nokta ile köfteleriniz hem yumuşak olacak hem de sulu kalacak.
Meğer işin sırrı gün içinde tüketilen o içecekte saklıymış…
Harcına yarım çay bardağı ekleyin…
Sulu ve yumuşak köfte yapmanın en önemli sırlarından bir tanesi köfte harcına maden suyu eklemektir. Evet, maden suyu yanlış duymadınız!
Gün içerisinde sıkça tüketilen maden suyu köfte harcına eklendiğinde de adeta harikalar yaratıyormuş.
Köfte yaparken harcına ekleyeceğiniz yarım çay bardağı maden suyu eklemek köftelerin daha yumuşak ve sulu olmasını sağlıyor. Böylece yuttuğunuzda boğazınızda takılmıyor, daha rahat yeme keyfi yaşatıyor.
Aynı zamanda harca ekleyeceğiniz maden suyu içindeki minerallerle köftelerin daha besleyici olmasına yardımcı oluyor içeriğindeki karbondioksit köftelere tazelik kazandırıyor.