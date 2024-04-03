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Köfte harcına yarım çay bardağı ekleyin, yumuşacık sulu köftelerin tadını çıkartın…

Köfte harcına yarım çay bardağı ekleyin, yumuşacık sulu köftelerin tadını çıkartın… Yediden yetmişe herkesin severek tükettiği köftenin lezzetli olması için uygulayabileceğiniz birçok yöntem vardır. Sizde köfteleriniz hem yumuşak hem de sulu olsun istiyorsanız harcına yarım çay bardağı ondan ekleyin, neler oluyor izleyin…