Kombi arıza kodları: Marka marka kombi hataları ve anlamları Isı ve sıcak su için evlerde bulunan kombiler, zaman zaman arıza verebiliyor. Bu durumda, kombi ekranında bazı semboller yer alıyor. Peki, kombi arıza kodları nelerdir? İşte genel olarak anlamları...

Yağmur Dinç

Kombi, yaz kış kullanımda olan bir ısı alışveriş sistemidir. Isı ve sıcak suyu sağlayan kombiler, modern evlerin olmazsa olmazıdır.

Ancak bazen, arıza söz konusu olabilir.

Kombi arıza kodları ve sembolleri, kombinin markasına ve modeline göre değişiklik göstermektedir.

Her marka ve modelin kendine ait kombi arıza kodu bulunmaktadır ve bu koda karşılık gelen hatalar da farklıdır. Bu yüzden kombinizin arıza kodlarını ve sembollerini öğrenmek için cihazın markası ne ise o markanın arıza kodlarına bakmanız gerekmektedir.

Kombi arıza kodları ve sembolleri çoğunlukla da benzerlik göstermektedir.

Genel olarak bilinen kodlar ve anlamları haberimizde...

KOMBİ ARIZA KODLARI

Ariston Kombi 101 Hata Kodu: Kombinin aşırı ısınması

Ariston Kombi 501 Hata Kodu:Kombi ateşleme arızası

Ariston Kombi 103 Hata Kodu:Kombide dolaşan suyun az gelmesi

Ariston Kombi 104 Hata Kodu:Kombide dolaşan suyun az gelmesi

Ariston Kombi 105 Hata Kodu:Kombide dolaşan suyun az gelmesi

Ariston Kombi 106 Hata Kodu:Kombide dolaşan suyun az gelmesi

Ariston Kombi 107 Hata Kodu:Kombide dolaşan suyun az gelmesi

Ariston Kombi 111 Hata Kodu:Düşük su basıncı (Su doldurma musluğunu açarak su doldurun)

Ariston Kombi 601 Hata Kodu:Baca tıkalı veya çekmiyor olabilir

Ariston Kombi 305 Hata Kodu:Ana kart arızalanması

Ariston Kombi 306 Hata Kodu:Ana kart arızalanması

Ariston Kombi 307 Hata Kodu:Ana kart arızalanması

Ariston Kombi 607 Hata Kodu:Hava sirkülasyonu

Baymak Kombi E01 Hata Kodu:Ateşleme yapma sorunu

Baymak Kombi E02 Hata Kodu:Kombinin aşırı ısınma yapması

Baymak Kombi E03 Hata Kodu:Basınç sensörü arızası

Baymak Kombi E05 Hata Kodu:Atık gaz sisteminde sorun oluşması

Baymak Kombi E06 Hata Kodu:Sıcak su devresinde sorun

Baymak Kombi E10 Hata Kodu:Kombi suyunun azalması

Baymak Kombi E25 Hata Kodu:Maksimum sıcaklık problemi

Baymak Kombi E35 Hata Kodu:Alev oluşumu arızası

Eca Kombi T6. Arıza Kodu:Baca gazında oluşan problemden kaynaklıdır

Eca Kombi Confeo T1 Arıza Kodu:Cihazın aşırı ısınmasından kaynaklı olabilir

Eca Kombi Confeo T2 Arıza Kodu:Baca gazındaki sıcaklıktan kaynaklanan bir sorundur

Eca Kombi Confeo T3 Arıza Kodu:Peteklere sıcaklığın gitmemesidir

Eca Kombi Confeo T5 Arıza Kodu:Kombinin sıcak suyu akıtma arızasıdır

Eca Kombi Confeo T7 Arıza Kodu:Kısa devre yapma yapma sonucu oluşur.Reset atabilirsiniz

Eca Kombi Confeo E1 Arıza Kodu:Cihazın ateşleme sırasında alev oluşmamasında oluşan sorundur

Eca Kombi Confeo E2 Arıza Kodu:Cihazdaki alevleme sisteminde sorun olduğunu göstermektedir

Eca Kombi Confeo E3 Arıza Kodu:Kombinin aşırı derecede ısınmış olduğunu gösterir

Eca Kombi Confeo E4 Arıza Kodu:Hava basıncından kaynaklanan bir sorundur

Eca Kombi Confeo D1 Arıza Kodu:Kombinin normal alevleme sorunun olduğunun göstergesidir

Eca Kombi Confeo P1 Arıza Kodu:Kombideki su basıncının düşük olduğunun göstergesidir

Eca Kombi Confeo C1 Arıza Kodu:Kombinin elektronik kartındaki sorundan kaynaklıdır

Eca Kombi Calora T2 Arıza Kodu:Baca gazının gereğinden fazla ısınmasından kaynaklıdır

Eca Kombi Calora T3 Arıza Kodu:Merkezi ısıtma sisteminin hata vermesinden kaynaklıdır

Demirdöküm Kombi 01 ve 04 Hata Kodu:Kombiye gaz gelmemesi sorunu

Demirdöküm Kombi F2 Hata Kodu:Sıcak su sensörünün arıza yapması

Demirdöküm Kombi F3 Hata Kodu:Kombinin sıcak su akıtmaması

Demirdöküm Kombi F4 Hata Kodu:Kombinin devreye girememesi

Demirdöküm F5-F6 Hata Kodu:Kombinin hava akışı sırasında arıza olması

Demirdöküm Oc Hata Kodu: Bu hatayı alıyorsanız eğer kombinize reset atınız