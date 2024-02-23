Konferans Ligi kura çekimi ne zaman ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak?

Konferans Ligi Son 16 Play-Off turu maçlarının sona ermesinin ardından gözler son 16 turu kura çekimine çevrildi.
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı kura çekiminin detayları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Fenerbahçe Konferans Ligi grup aşamasında Nordsjaelland, Ludogorets ve Spartak Trnava'nın yer aldığı H grubunu lider tamamlayarak gruptan çıkmayı başardı.
Temsilcimiz Fenerbahçe grubunu lider tamamladığı için Konferans Ligi Son 16 Play-Off turunda maç oynamadı.
Bu nedenle Fenerbahçe kura çekiminde Play-Off turundan gelen takımlardan biriyle eşleşecek.
Peki, Konferans Ligi Son 16 turu kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...
Kura çekimi ne zaman?
Fenerbahçe’nin son 16 turundaki rakibinin belli olacağı kura çekimi 23 Şubat Cuma (bugün) günü saat 15.00'te başlayacak.
UEFA Konferans Ligi kura çekimi EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 turundaki rakipleri belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri;
Ajax, Olympiakos, Dinamo Zagreb, Molde, Union SG, Maccabi Haifa, Servette ve Sturm Graz.