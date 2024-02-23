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Konferans Ligi kura çekimi ne zaman ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak?

Konferans Ligi kura çekimi ne zaman ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak? Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı Konferans Ligi kura çekimi hakkında aramalar hı kazandı. İşte kura çekiminin detayları...