Konsept: Sandık! Oy kullanmaya kostümle gelen vatandaşlar...

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Türkiye, yerel seçimini yapıyor.
Seçmenler, 31 Mart Pazar günü sandığa giderek tercihini yapıyor.
Oy kullanma süreci 81 ilde sürerken, süreç de pürdikkat takip ediliyor.
Her yıl olduğu gibi bu sene de renkli görüntüler ortaya çıktı.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacağı okula farklı kostümlerle gelen seçmenler dikkat çekti.
Adana'da bir vatandaş kral kostümüyle, Düzce'de ise muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, alüminyum folyodan astronot kostümüyle oy kullanmaya gitti.
İşte kostümlü seçmenler...