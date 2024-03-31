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Konsept: Sandık! Oy kullanmaya kostümle gelen vatandaşlar...

Konsept: Sandık! Oy kullanmaya kostümle gelen vatandaşlar... Sandık başına giden Türkiye'de yurdun dört bir yanından renkli görüntüler geliyor. Özellikle, sandığa ilginç kombinler ile giden vatandaşlar dikkat çekiyor.