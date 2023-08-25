Konserve domatesi hiç böyle yemediniz! Parmak ısırtıyor...
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Yaz domateslerini sene boyunca tüketmek isteyenler, konserveleme yöntemini kullanıyor.

konservelerini farklı yöntemlerle harmanlayanlar, değişik tatlara da vesile oluyor.

Konserve domatesi birkaç hamlede kahvaltılık sos haline getirebilirsiniz.

İşte domatesten kahvaltılık sos yapmak için gerekenler...

Konserveyi tek malzeme ile kahvaltılık yapın! Ekle-karıştır hazır!

Sarımsak, biber, patlıcan

Hazırladığınız domates konservesini köz biber, patlıcan ve sarımsak ile birleştirdiğinizde, nefis bir sos elde edeceksiniz.

Dilediğiniz baharatlar ile tatlandırdığınız domates sosu, kızarmış ekmeklerin vazgeçilmezi olacak.

İsterseniz ceviz de ekleyebilirsiniz.