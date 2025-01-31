Konyaspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında sahasında Bodrumspor'u konuk ediyor.

Recep Uçar'ın çalıştırdığı Konyaspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı 20 maçta 5 galibiyet 6 beraberlik ve 9 yenilgi sonunda topladığı 21 puan ile 15. sırada yer alıyor.

Öte yandan Volkan Demirel'in çalıştırdığı Bodrumspor ise bu sezon 20 maçta topladığı 16 puan ile 16. sırada yer alıyor.

Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren mücadelenin detayları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Konyaspor - Bodrumspor maçının detaylarını sizler için derledik.

İşte, Konyaspor - Bodrumspor maçının detayları...

Konyaspor - Bodrumspor maçı ne zaman?

Konyaspor - Bodrumspor maçı 31 Ocak 2025 Cuma (bugün) günü saat 20:00'de başlayacak.

Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak.