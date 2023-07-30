Korkulan istila başlıyor! Uzmanlar uyardı: O tarihe dikkat! Son dönemlerde cehennem sıcakları etkisiyle yılanlar vakalarında artış yaşanmaya başladı. Uzmanlar vatandaşları uyardı. Özellikle o tarihte yılanlar akın akın Türkiye’ye gelecek.

Sıcak havaların gelmesiyle birlikte yılanlar kış uykusundan uyandı. Ülkemizde de yılan vakaları giderek artıyor.

Yılan uzmanları, yılanların sıcak bölgeleri ve su kaynaklarını tercih ettiğini ve sıcak havalarda daha aktif olduklarını ifade ediyor.

Yılan ısırıkları ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden, yılanlara karşı tedbirli olmak hayati öneme sahip.

Özellikle çocukların açık alanlarda dikkatli olmaları ve yılanlarla karşılaştıklarında uzak durmaları gerekiyor.

Ülkemizde sıklıkla görülen yılan vakalarıyla ilgili gelen son dakika uyarısı, herkesi şok etti. Özellikle 2 Ağustos tarihine dikkat!

Türkiye'ye akın edecekler

Uzmanlar tarafından yapılan son dakika uyarısı tüm ülkeyi ayağı kaldırdı. Yetkililer sıcaklıkların artmasıyla birlikte rota değiştiren yılanların Türkiye’ye akın akın geleceklerini belirtti.

Özellikle 2 Ağustos tarihinden itibaren cehennem sıcaklarının gelişiyle birlikte yılan vakalarının hızla artacağı ifade edildi. Vatandaşların evlerinde gerekli tedbirlerin alınması önerildi.