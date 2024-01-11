Korkulan oldu! O bölgeyi alıp götürecek... 12-13 Ocak tarihlerine dikkat Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden korkutan uyarı geldi! Felaket Cuma günü başlayacak, cumartesi gününe kadar devam edecek. O bölgede yaşayan vatandaşlar önlem almaya başladı.

ensonhaber.com

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi'nde etkili olması beklenen sert rüzgar nedeniyle sosyal medya hesabından önemli bir uyarıda bulundu.

Batı ve Doğu Karadeniz'de meydana gelecek olan kuvvetli rüzgarın olumsuz etkilerine karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla yapılan açıklamada, tarih ve saat bilgisiyle birlikte dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

2 gün sürecek

Yapılan tahminlere göre, bölgede yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan esmeye başlayacak olan 6 ila 8 kuvvetindeki fırtına, Cumartesi gününe kadar etkisini sürdürecek.

Karadeniz bölgesindeki fırtına, özellikle Batı Karadeniz'de yarın gece saatlerinde daha da şiddetlenecek, Doğu Karadeniz ise Cumartesi ilk saatlerde rüzgarın etkisinden kurtulacak.

Meteoroloji yetkilileri, halkı olası olumsuz etkiler konusunda dikkatli olmaya ve gerekli tedbirleri almaya davet ediyor.